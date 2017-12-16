Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Реал» стал первым клубом, победившим два раза подряд в КЧМ

    Теги Гремио Реал Мадрид примера Испания Сан-Паулу Межконтинентальный кубок чемпионат мира среди клубов

    «Реал» победил «Гремио» в финале чемпионата мира среди клубов (1:0) и выиграл турнир.

    Мадридская команда стала первой в истории, завоевавшей трофей два года подряд – в прошлом сезоне в финале был обыгран японский клуб «Касима Антлерс».

    В последний раз подобное удавалось сделать «Сан-Паулу» в 1992-м и 1993-м г., когда проводился Межконтинентальный кубок – предшественник клубного чемпионата мира.

    «Реал» в 3-й раз выиграл КЧМ и догнал «Барселону», у которой также 3 победы в турнире.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться