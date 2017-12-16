«Реал» стал первым клубом, победившим два раза подряд в КЧМ

победил «Гремио» в финале чемпионата мира среди клубов (1:0) и выиграл турнир.

Мадридская команда стала первой в истории, завоевавшей трофей два года подряд – в прошлом сезоне в финале был обыгран японский клуб «Касима Антлерс».

В последний раз подобное удавалось сделать в 1992-м и 1993-м г., когда проводился Межконтинентальный кубок – предшественник клубного чемпионата мира.

«Реал» в 3-й раз выиграл КЧМ и догнал «Барселону», у которой также 3 победы в турнире.