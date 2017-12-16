Виктор Гончаренко: «Я не согласен с тем, что сейчас самый слабый чемпионат России»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о текущем сезоне и игровом стиле команд российской премьер-лиги.

– Ваша цитата после дерби со «Спартаком»: «В целом, у нас такой чемпионат, что побеждают команды, убегающие со своей половины поля». Что это – укор, сожаление или констатация того, что в России не умеют атаковать позиционно?

– Не укор и не сожаление, а именно констатация. У каждого чемпионата своя особенность. Английская премьер-лига – это физика, атлетизм, серия А – тактика, бундеслига – интенсивность. У нас свой стиль. Кому-то он нравится, кому-то – нет, но такова данность. Кстати, такой футбол помогает российским командам в еврокубках.

– Каким образом?

– Мы нередко переигрываем на контратаках соперников, проповедующих открытый футбол. Это касается и «Локомотива», и «Спартака». Ничего плохого я в этом не вижу.

Позиционное нападение требует колоссальных тренерских затрат, плюс необходим определенный уровень футболистов. «Манчестер Сити» после прихода арабских шейхов выложил немалую сумму на покупку игроков, которые умеют контролировать мяч в позиционной атаке. Если у тебя нет возможности приобретать таких исполнителей, значит, нужно действовать на быстрых контратаках.

– не так давно сказал: «На моей памяти это худший чемпионат, который проводился за последние 10 лет. В футбол можно играть только с «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром». Согласны с Аланом?

– Дзага сказал это на эмоциях после дерби с «Локомотивом». На мой взгляд, мы контролировали ту игру до удаления Хосонова.

Я не согласен с тем, что сейчас самый слабый чемпионат. Он по-своему интересен. Почти все команды уже научились играть против соперников с тремя центральными защитниками, постепенно прибавляют в позиционном нападении.

– Почему Дзагоев не упомянул «Локомотив», который лидирует с приличным запасом?

– «Локо» идет первым по делу, здесь никаких вопросов. Но давайте вспомним его игры. Нас, «Зенит» и «Спартак» железнодорожники победили на контратаках. Разве не так?

«Локо» действовал вторым темпом. И это не плохо. Семин использует сильные стороны своих футболистов. В итоге они лидируют – счет на табло, – сказал Гончаренко.