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    Виктор Гончаренко: «Имея в составе Акинфеева, Головина, Дзагоева, Витиньо, сетовать на кадровые проблемы не приходится. У нас сильная команда»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Алан Дзагоев Виктор Гончаренко Витиньо Александр Головин

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что у него нет претензий по комплектованию команды.

    – Многие восхищаются игрой «Спартака» в дерби с ЦСКА. Но у вас не возникло тогда ощущения, что противостояли матрице?

    – В смысле?

    – У «Спартака» на замену выходили уже сделавший себе имя в РФПЛ Зе Луиш, принадлежащий «Челси» Пашалич и купленный за 12 миллионов евро Педро Роша. А у ЦСКА – Кучаев и Макаров.

    – Послушайте, не надо нас жалеть! Мне не совсем понятно, когда люди говорят, что у ЦСКА нет возможностей и футболистов. Имея в составе Акинфеева, Головина, Дзагоева, Витиньо, сетовать на кадровые проблемы просто не приходится. У нас сильная команда. И кто вам сказал, что вместо Витиньо должен обязательно выходить на замену такой же Витиньо? Почему не можем выбрать другой путь?

    – Вы про молодежь?

    – Да. У нас в этом сезоне такие ребята появлялись на поле и усиливали игру. Кучаев это сделал дома с «Бенфикой», а Жамалетдинов – в Лиссабоне. Почему-то вы не заостряете внимания на таких фактах. Понимаете, нельзя быть уверенным в том, что если Витиньо заменит его «двойник», то он проведет свой отрезок крайне эффективно.

    Так что более глубокая скамейка «Спартака» не имела решающей роли в дерби, – сказал Гончаренко.

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