Лучано Спаллетти: «Хочу видеть в «Интере» Рамоса, Иньесту и Санчеса»

Главный тренер Лучано Спаллетти пошутил о возможных приобретениях клуба во время зимнего трансферного окна.

«Я думаю, что мы должны быть осторожны на трансферном рынке. Пока руководство клуба не скажет о целях в январе, мы должны молчать.

Если вы спросите меня, кого я хочу подписать, я скажу вам. Вот три имени: , Иньеста и Алексис Санчес. Будем работать над ними, хорошо?» – сказал Спаллетти.