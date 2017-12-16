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    Лучано Спаллетти: «Хочу видеть в «Интере» Рамоса, Иньесту и Санчеса»

    Теги Интер Лучано Спаллетти Алексис Санчес премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Андрес Иньеста Серхио Рамос серия А Италия примера Испания Арсенал

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти пошутил о возможных приобретениях клуба во время зимнего трансферного окна.

    «Я думаю, что мы должны быть осторожны на трансферном рынке. Пока руководство клуба не скажет о целях в январе, мы должны молчать.

    Если вы спросите меня, кого я хочу подписать, я скажу вам. Вот три имени: Серхио Рамос, Иньеста и Алексис Санчес. Будем работать над ними, хорошо?» – сказал Спаллетти.

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