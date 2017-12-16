Диего Марадона: «Говорил Пересу подписать Мбаппе. Он сказал, что у него есть Роналду»

Легендарный нападающий Диего Марадона поделился мнением о возможном трансфере форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в .

– «Реал» мог бы его подписать…

– И почему они не подписывали его? Я сказал Флорентино Пересу, что он должен подписать Мбаппе, когда мы виделись на церемонии ФИФА.

– И что он ответил?

– Он сказал мне: «Ты знаешь, у меня есть Криштиану, так что…», – ответил Марадона.