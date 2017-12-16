Диего Марадона: «Говорил Пересу подписать Мбаппе. Он сказал, что у него есть Роналду»
Легендарный нападающий Диего Марадона поделился мнением о возможном трансфере форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».
– «Реал» мог бы его подписать…
– И почему они не подписывали его? Я сказал Флорентино Пересу, что он должен подписать Мбаппе, когда мы виделись на церемонии ФИФА.
– И что он ответил?
– Он сказал мне: «Ты знаешь, у меня есть Криштиану, так что…», – ответил Марадона.
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