Кузяев о промахе Кокорина в матче с «Ахматом»: «Наверное, он не ожидал, что будет рикошет, готовился праздновать»
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал промах форварда команды Александра Кокорина, который в матче РФПЛ с «Ахматом» (0:0) с метра не попал в пустые ворота.
– Вы участвовали в той комбинации. Когда мяч отскочил к нападающему, уже видели его в воротах?
– Сначала мне показалось, что гол будет уже после удара Ригони, но аргентинец попал в перекладину. Потом смотрю – там Саша. Наверное, он тоже не ожидал, что будет рикошет, готовился праздновать. Ничего страшного. Кокорин во многих матчах нас вытаскивал, забивал победные мячи. Уверен, еще не раз нас выручил.
– Подкалывали его после финального свистка – мол, как же ты с метра не попасть умудрился?
– Все очень расстроились. Тут уж не до приколов, – сказал Кузяев.
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