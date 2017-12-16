Кузяев о промахе Кокорина в матче с «Ахматом»: «Наверное, он не ожидал, что будет рикошет, готовился праздновать»

Полузащитник Далер Кузяев прокомментировал промах форварда команды Александра Кокорина, который в матче РФПЛ с (0:0) с метра не попал в пустые ворота.

– Вы участвовали в той комбинации. Когда мяч отскочил к нападающему, уже видели его в воротах?

– Сначала мне показалось, что гол будет уже после удара Ригони, но аргентинец попал в перекладину. Потом смотрю – там Саша. Наверное, он тоже не ожидал, что будет рикошет, готовился праздновать. Ничего страшного. Кокорин во многих матчах нас вытаскивал, забивал победные мячи. Уверен, еще не раз нас выручил.

– Подкалывали его после финального свистка – мол, как же ты с метра не попасть умудрился?

– Все очень расстроились. Тут уж не до приколов, – сказал Кузяев.

Marca назвала удар Кокорина в матче с «Ахматом» промахом года