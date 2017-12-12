Marca назвала удар Кокорина в матче с «Ахматом» промахом года
Испанская газета Marca отреагировала на нереализованный голевой момент форвардом «Зенита» Александром Кокориным в матче чемпионата России с «Ахматом» (0:0).
Издание назвало удар россиянина промахом года.
На 59-й минуте полузащитник питерцев Далер Кузяев пробил с края штрафной, но мяч после рикошета от защитника грозненцев попал в перекладину и отскочил на ногу Кокорину, который с метра ударил выше ворот.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.