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    Marca назвала удар Кокорина в матче с «Ахматом» промахом года

    Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат Александр Кокорин

    Испанская газета Marca отреагировала на нереализованный голевой момент форвардом «Зенита» Александром Кокориным в матче чемпионата России с «Ахматом» (0:0).

    Издание назвало удар россиянина промахом года.

    На 59-й минуте полузащитник питерцев Далер Кузяев пробил с края штрафной, но мяч после рикошета от защитника грозненцев попал в перекладину и отскочил на ногу Кокорину, который с метра ударил выше ворот.

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