Клопп о «Ман Сити»: «Борьба за титул в АПЛ закончилась»

Главный тренер Юрген Клопп смирился с тем, что «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии.

«В этом сезоне борьба за титул уже подошла к концу. Не думаю, что «МЮ» участвует в чемпионской гонке. Мы все попытаемся максимально приблизиться, но если у «Сити» не будет спада, то он, вероятно, станет чемпионом. Но это не значит, что другие клубы должны останавливаться.

Стать лучшим среди преследователей – превосходная цель. Так что нужно попытаться занять как можно более высокое место в таблице. Не помню, когда последний раз «Ливерпуль» финишировал вторым или третьим (в сезоне-2013/14 «красные» заняли 2-е место – прим. Sports.ru)», – сказал Клопп.

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