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    Клопп о «Ман Сити»: «Борьба за титул в АПЛ закончилась»

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп смирился с тем, что «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии.

    «В этом сезоне борьба за титул уже подошла к концу. Не думаю, что «МЮ» участвует в чемпионской гонке. Мы все попытаемся максимально приблизиться, но если у «Сити» не будет спада, то он, вероятно, станет чемпионом. Но это не значит, что другие клубы должны останавливаться.

    Стать лучшим среди преследователей – превосходная цель. Так что нужно попытаться занять как можно более высокое место в таблице. Не помню, когда последний раз «Ливерпуль» финишировал вторым или третьим (в сезоне-2013/14 «красные» заняли 2-е место – прим. Sports.ru)», – сказал Клопп.

    Какие еще рекорды скоро побьет «Ман Сити»

    Опрос

    «Ман Сити» вообще проиграет в этом сезоне АПЛ?

    10049 голосов 5
    • Не проиграет и повторит результат "Арсенала"-2004
      27%
    • Проиграет, конечно
      73%

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