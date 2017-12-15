Венгер о победной серии «Ман Сити»: «У них есть нефть и идеи»

Главный тренер Арсен Венгер сравнил «Манчестер Сити» и свою непобедимую команду, которая в сезоне-2003/04 не потерпела ни одного поражения в АПЛ.

«У нас тогда не было нефти, но были идеи, а у сейчас есть нефть и идеи, что делает их более эффективными.

У есть все, чтобы быть успешными. Все ожидают, что они будут продолжать побеждать. Так почему бы и нет?

У них достаточно мастерства, чтобы реализовывать его в свою пользу», – сказал Венгер.