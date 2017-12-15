Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Венгер о победной серии «Ман Сити»: «У них есть нефть и идеи»

    Теги Арсен Венгер Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сравнил «Манчестер Сити» и свою непобедимую команду, которая в сезоне-2003/04 не потерпела ни одного поражения в АПЛ.

    «У нас тогда не было нефти, но были идеи, а у «Манчестер Сити» сейчас есть нефть и идеи, что делает их более эффективными.

    У «Ман Сити» есть все, чтобы быть успешными. Все ожидают, что они будут продолжать побеждать. Так почему бы и нет?

    У них достаточно мастерства, чтобы реализовывать его в свою пользу», – сказал Венгер.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться