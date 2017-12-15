Венгер о победной серии «Ман Сити»: «У них есть нефть и идеи»
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сравнил «Манчестер Сити» и свою непобедимую команду, которая в сезоне-2003/04 не потерпела ни одного поражения в АПЛ.
«У нас тогда не было нефти, но были идеи, а у «Манчестер Сити» сейчас есть нефть и идеи, что делает их более эффективными.
У «Ман Сити» есть все, чтобы быть успешными. Все ожидают, что они будут продолжать побеждать. Так почему бы и нет?
У них достаточно мастерства, чтобы реализовывать его в свою пользу», – сказал Венгер.
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