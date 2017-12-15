«Спартак» интересуется 18-летним хавбеком Сергеем Еременко. Это брат Романа

проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику «Базеля» Сергею Еременко.

Футболист, имеющий финское гражданство, начинал карьеру в «Яро», откуда перед началом сезона-2016/17 перешел в швейцарский клуб, где выступает за молодежный состав.

Вопрос о переходе 18-летнего хавбека в московский клуб может быть решен после Нового года, сообщили «Спорт-Экспресс» коллеги с радиостанции SRF Info.

Старшие братья Еременко уже выступали в российской премьер-лиге: Алексей за «Сатурн» и «Рубин», а Роман – за «Рубин» и ЦСКА.