Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спартак» интересуется 18-летним хавбеком Сергеем Еременко. Это брат Романа

    Теги Спартак Алексей Еременко Роман Еременко премьер-лига Россия Базель высшая лига Швейцария возможные трансферы Сергей Еременко

    «Спартак» проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику «Базеля» Сергею Еременко.

    Футболист, имеющий финское гражданство, начинал карьеру в «Яро», откуда перед началом сезона-2016/17 перешел в швейцарский клуб, где выступает за молодежный состав.

    Вопрос о переходе 18-летнего хавбека в московский клуб может быть решен после Нового года, сообщили «Спорт-Экспресс» коллеги с радиостанции SRF Info.

    Старшие братья Еременко уже выступали в российской премьер-лиге: Алексей за «Сатурн» и «Рубин», а Роман – за «Рубин» и ЦСКА.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться