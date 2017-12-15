Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Пеп Гвардиола: «Тоттенхэм» и «Челси» больше всех хотят играть в футбол в АПЛ. Они не подстраиваются под соперника»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Пеп Гвардиола

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал клубы АПЛ, чья игра ему больше всего импонирует.

    «Думаю, «Тоттенхэм» и «Челси» больше всех хотят именно играть в футбол. Они не подстраиваются под соперника, а стараются навязать свою игру. Так что три дня спустя после матча со «Суонси» нас ждет очередное серьезное испытание [после «МЮ»].

    Времени на восстановление не много, но мы готовы противостоять «Тоттенхэму» и показать тот же уровень, что в последнее время», – сказал Гвардиола.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться