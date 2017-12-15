Пеп Гвардиола: «Тоттенхэм» и «Челси» больше всех хотят играть в футбол в АПЛ. Они не подстраиваются под соперника»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал клубы АПЛ, чья игра ему больше всего импонирует.
«Думаю, «Тоттенхэм» и «Челси» больше всех хотят именно играть в футбол. Они не подстраиваются под соперника, а стараются навязать свою игру. Так что три дня спустя после матча со «Суонси» нас ждет очередное серьезное испытание [после «МЮ»].
Времени на восстановление не много, но мы готовы противостоять «Тоттенхэму» и показать тот же уровень, что в последнее время», – сказал Гвардиола.
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