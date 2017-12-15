Пеп Гвардиола: «Тоттенхэм» и «Челси» больше всех хотят играть в футбол в АПЛ. Они не подстраиваются под соперника»

Главный тренер Пеп Гвардиола назвал клубы АПЛ, чья игра ему больше всего импонирует.

«Думаю, «Тоттенхэм» и больше всех хотят именно играть в футбол. Они не подстраиваются под соперника, а стараются навязать свою игру. Так что три дня спустя после матча со «Суонси» нас ждет очередное серьезное испытание [после «МЮ»].

Времени на восстановление не много, но мы готовы противостоять и показать тот же уровень, что в последнее время», – сказал Гвардиола.