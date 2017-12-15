«Зенит» планирует подписать центрбека-легионера и 2 россиян – плеймейкера и легкого форварда

во время зимнего трансферного окна продолжит комплектоваться преимущественно на российском рынке.

Исключение составит лишь центральный защитник из-за рубежа. Две другие позиции – плеймейкера и легкого форварда, способного сыграть на любом краю атаки или исполнить роль оттянутого нападающего – должны быть закрыты российскими футболистами.

Есть вероятность, что на зимние сборы питерцев в ОАЭ и Турции будут приглашены игроки, отданные летом в аренду.

На этой неделе первым новичком «Зенита» во время паузы в чемпионате России стал форвард «Тосно» Антон Заболотный.