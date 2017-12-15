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    «Зенит» планирует подписать центрбека-легионера и 2 россиян – плеймейкера и легкого форварда

    Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы

    «Зенит» во время зимнего трансферного окна продолжит комплектоваться преимущественно на российском рынке.

    Исключение составит лишь центральный защитник из-за рубежа. Две другие позиции – плеймейкера и легкого форварда, способного сыграть на любом краю атаки или исполнить роль оттянутого нападающего – должны быть закрыты российскими футболистами.

    Есть вероятность, что на зимние сборы питерцев в ОАЭ и Турции будут приглашены игроки, отданные летом в аренду.

    На этой неделе первым новичком «Зенита» во время паузы в чемпионате России стал форвард «Тосно» Антон Заболотный.

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