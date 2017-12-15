Артем Ребров: «После 0:7 от «Ливерпуля» сказал Селихову, что это хорошая проверка и школа»

Вратарь Артем Ребров, ставший лауреатом премии «Джентльмен года», поделился мнением о партнере по команде голкипере .

– Кто для вас открытие года?

– Селихов. Сильно прибавил. А из других клубов еще Лунев здорово себя проявил.

– 0:7 в Ливерпуле – это позор или несчастный случай?

– Ни то и ни другое. Позор – это клеймо, которое вешают на тебя, если делаешь в жизни какую-то подлость и гадость. А в футболе всегда есть возможность исправиться в следующем матче. И ребята ею воспользовались [в игре с ЦСКА 3:0].

– Для Селихова семь мячей – наверняка сильный личный удар. Какими словами вы его поддержали?

– Старался, наоборот, не заострять на этом внимание. Сказал, что это хорошая проверка и школа. И заверил, что в следующей игре все будет хорошо.

– Главная радость года?

– Конечно, чемпионство.

– А что разочаровало?

– Ничего такого не было, – сказал Ребров.