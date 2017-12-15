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    Артем Ребров: «После 0:7 от «Ливерпуля» сказал Селихову, что это хорошая проверка и школа»

    Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия Александр Селихов

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров, ставший лауреатом премии «Джентльмен года», поделился мнением о партнере по команде голкипере Александре Селихове.

    – Кто для вас открытие года?

    – Селихов. Сильно прибавил. А из других клубов еще Лунев здорово себя проявил.

    – 0:7 в Ливерпуле – это позор или несчастный случай?

    – Ни то и ни другое. Позор – это клеймо, которое вешают на тебя, если делаешь в жизни какую-то подлость и гадость. А в футболе всегда есть возможность исправиться в следующем матче. И ребята ею воспользовались [в игре с ЦСКА 3:0].

    – Для Селихова семь мячей – наверняка сильный личный удар. Какими словами вы его поддержали?

    – Старался, наоборот, не заострять на этом внимание. Сказал, что это хорошая проверка и школа. И заверил, что в следующей игре все будет хорошо.

    – Главная радость года?

    – Конечно, чемпионство.

    – А что разочаровало?

    – Ничего такого не было, – сказал Ребров.

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