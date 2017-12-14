Василий Уткин: «Федуну поздно рассказали стишок со словами «стою на асфальте я, в лыжи обутый»
Комментатор Василий Уткин поделился мыслями о предложениях владельца «Спартака» Леонида Федуна касательно реформ в российском футболе.
«Леонид Федун предложил футбольную революцию. Там четыре основных пункта, и первый в том, чтобы учитывать при составлении календаря погодные условия.
Революция в том, чтобы учитывать климат.
Революция.
Пункт первый реформы.
Господа, Леониду Федуну просто несколько позже, чем всем нам, рассказали стишок, который начинается со слов «стою на асфальте я, в лыжи обутый».
Если вы до сих пор не догадывались, то, о чем в стишке речь дальше, видимо, и есть революция.
Просто в дурдоме», – написал Уткин.
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