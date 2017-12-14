Василий Уткин: «Федуну поздно рассказали стишок со словами «стою на асфальте я, в лыжи обутый»

Комментатор Василий Уткин поделился мыслями о предложениях владельца «Спартака» касательно реформ в российском футболе.

«Леонид Федун предложил футбольную революцию. Там четыре основных пункта, и первый в том, чтобы учитывать при составлении календаря погодные условия.

Революция в том, чтобы учитывать климат.

Революция.

Пункт первый реформы.

Господа, Леониду Федуну просто несколько позже, чем всем нам, рассказали стишок, который начинается со слов «стою на асфальте я, в лыжи обутый».

Если вы до сих пор не догадывались, то, о чем в стишке речь дальше, видимо, и есть революция.

Просто в дурдоме», – написал Уткин.

Федун хочет изменить русский футбол. Реформа в 4 пунктах