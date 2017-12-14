Моуринью о том, что Мхитарян сыграл в одном из 8 последних матчей: «Сейчас я доверяю другим игрокам»

Главный тренер Жозе Моуринью после матча 17-го тура премьер-лиги с «Борнмутом» (1:0) рассказал, почему потерял место в составе полузащитник .

Армянский хавбек из восьми последних матчей «МЮ» принял участие лишь в одном, выйдя 25 ноября на замену на 71-й минуте игры с «Брайтоном» (1:0).

«На скамейке запасных могут находиться только шесть полевых футболистов, и я стараюсь соблюдать баланс.

У меня в запасе были два защитника и Блинд, который может сыграть на разных позициях, был Янг, который закрывает все фланги.

В заявке были полузащитник Эррера, нападающий Ибрагимович, а также Рэшфорд – второй форвард и вингер.

В основе я выпустил Марсьяля, Мату и Лингарда. Если я выпускаю Мхитаряна, у меня не будет кого-то из этих ребят. Сейчас я доверяю другим – они заслуживают играть», – сказал Моуринью.