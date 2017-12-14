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    Моуринью о том, что Мхитарян сыграл в одном из 8 последних матчей: «Сейчас я доверяю другим игрокам»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Эшли Янг премьер-лига Англия Хуан Мата Борнмут Дэйли Блинд Генрих Мхитарян Андер Эррера Джесси Лингард Антони Марсьяль Маркус Рэшфорд

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 17-го тура премьер-лиги с «Борнмутом» (1:0) рассказал, почему потерял место в составе полузащитник Генрих Мхитарян.

    Армянский хавбек из восьми последних матчей «МЮ» принял участие лишь в одном, выйдя 25 ноября на замену на 71-й минуте игры с «Брайтоном» (1:0).

    «На скамейке запасных могут находиться только шесть полевых футболистов, и я стараюсь соблюдать баланс.

    У меня в запасе были два защитника и Блинд, который может сыграть на разных позициях, был Янг, который закрывает все фланги.

    В заявке были полузащитник Эррера, нападающий Ибрагимович, а также Рэшфорд – второй форвард и вингер.

    В основе я выпустил Марсьяля, Мату и Лингарда. Если я выпускаю Мхитаряна, у меня не будет кого-то из этих ребят. Сейчас я доверяю другим – они заслуживают играть», – сказал Моуринью.

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