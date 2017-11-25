Жозе Моуринью: «Недоволен последними выступлениями Мхитаряна»

Главный тренер Жозе Моуринью раскритиковал игру полузащитника Генриха Мхитаряна.

«Я был недоволен его последними выступлениями. Уровень его игры снижается. Это не один или два матча, я говорю о трех, четырех или пяти», – сказал Моуринью.

BBC отмечает, что в возвращении Мхитаряна заинтересована дортмундская .

Игрок выходил в стартовом составе в 10 из первых 11 матчей чемпионата Англии. В текущем сезоне он забил один гол и отдал пять голевых передач.

Подробную статистику выступлений Мхитаряна можно увидеть здесь.

Жозе Моуринью: «Мхитарян не сыграл с «Ньюкаслом», потому что у нас было достаточно вариантов на этот матч»