Жозе Моуринью: «Недоволен последними выступлениями Мхитаряна»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал игру полузащитника Генриха Мхитаряна.
«Я был недоволен его последними выступлениями. Уровень его игры снижается. Это не один или два матча, я говорю о трех, четырех или пяти», – сказал Моуринью.
BBC отмечает, что в возвращении Мхитаряна заинтересована дортмундская «Боруссия».
Игрок выходил в стартовом составе в 10 из первых 11 матчей чемпионата Англии. В текущем сезоне он забил один гол и отдал пять голевых передач.
Подробную статистику выступлений Мхитаряна можно увидеть здесь.
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