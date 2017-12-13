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    «Арсенал» готов зимой продать Озила в «Барселону»

    Теги Месут Озил премьер-лига Англия Барселона примера Испания Арсенал возможные трансферы

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил хочет зимой перейти в «Барселону».

    Как сообщает Diario Sport, агент хавбека Эркут Сегут на прошлой неделе провел переговоры с гендиректором каталонского клуба Пепом Сегурой.

    Агент передал желание Озила присоединиться к «Барселоне» и заверил, что у них есть договоренность с «Арсеналом»: лондонский клуб готов отпустить немца зимой за приемлемую сумму.

    Озил по-прежнему является для «Барселоны» альтернативой хавбеку «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Срок контракта Озила с «Арсеналом» истекает летом 2018 года.

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