«Арсенал» готов зимой продать Озила в «Барселону»

Полузащитник Месут Озил хочет зимой перейти в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, агент хавбека Эркут Сегут на прошлой неделе провел переговоры с гендиректором каталонского клуба Пепом Сегурой.

Агент передал желание Озила присоединиться к «Барселоне» и заверил, что у них есть договоренность с «Арсеналом»: лондонский клуб готов отпустить немца зимой за приемлемую сумму.

Озил по-прежнему является для «Барселоны» альтернативой хавбеку Филиппе Коутиньо. Срок контракта Озила с «Арсеналом» истекает летом 2018 года.