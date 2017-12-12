Бутенко об ударе Вернблума в лицо Пашаличу: «В этом касании присутствует случайность»

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко после матча 20-го тура чемпионата России «Спартак» – ЦСКА (3:0) прокомментировал эпизод с ударом Понтуса Вернблума ногой в лицо Марио Пашаличу.

«Можно обойтись без второй желтой карточки. Можно было взять паузу и не наказывать игрока. Причина следующая: действия Верблума в данном эпизоде, я считаю, между безрассудством и неосторожностью. Его взгляд был направлен на то, чтобы сыграть в мяч.

Игрок соперника выскакивал у него сбоку. Возможно, Вернблум его не чувствовал или чувствовал не настолько, чтобы не играть ногой. Определенная случайность в данном касании присутствует.

Если из характера матча «выдирать» два эпизода, этот момент и падение Марио Фернандеса в штрафной «Спартака», я считаю, в большей степени желтой карточки заслуживает момент с симуляцией.

Вернблум – хулиган, настоящий боец, который не боится сам получить травму и, к сожалению, может нанести ее другим. В данном эпизоде я поддержал арбитра. Я понимаю, что он хотел сохранить паритет, хоть это и был конец игры. Даже в интриге матча. Арбитр – как врач. Он должен не навредить всему процессу.

Если мы будем смотреть конечный результат данного матча, мы придем к мнению, что все стороны, и проигравшие, и выигравшие, довольны. Ни у кого нет никаких претензий. Не к этому ли нужно стремиться?!» – сказал в эфире программы «Свисток» на телеканале «Наш футбол» Бутенко.

Матч «Спартак» – ЦСКА судила бригада Алексея Николаева.