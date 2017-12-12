Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Антон Заболотный: «Слова Манчини подчеркивают, что я принял верное решение»

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия трансферы Антон Заболотный Тосно

    Нападающий Антон Заболотный прокомментировал переход из «Тосно» в «Зенит».

    – Все отлично. Моя семья счастлива. Планирую хорошо отдохнуть и после Нового года начать работать вместе с «Зенитом».

    – Когда вообще появился вариант с переходом?

    – Я лично узнал об этом перед последним туром чемпионата России, а до этого переговоры проводили руководители клубов.

    – Наверняка же вы не единолично принимали решение. Кто-то вам что-то советовал?

    – Советовали многие, да, но принимали решение вместе с семьей. Последнее слово в любом случае было за мной.

    – С зенитовцами, которые играют в сборной, что-то обсуждали?

    – Если честно, не обсуждал с ними эту тему. До последнего момента никого не ставил в известность, чтобы не мешать ребятам закончить этот год. Хотел спокойно и самостоятельно обдумать переход. 

    Роберто Манчини сказал: «Заболотный – хороший игрок». Приятна такая похвала?

    – Конечно, он очень классный тренер. Когда специалист такого уровня говорит о тебе хорошие слова, то это приятно, это мотивирует. Слова Манчини еще раз подчеркивают, что я принял верное решение.

    – Вы были вместе со сборной России на стадионе «Санкт-Петербург» во время матча с Испанией. Как вам арена? Произвела впечатление?

    – Великолепная арена. На данный момент – это лучший стадион России. Мне будет приятно на нем играть, – сказал Заболотный.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться