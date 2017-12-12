Антон Заболотный: «Слова Манчини подчеркивают, что я принял верное решение»

Нападающий Антон Заболотный прокомментировал переход из «Тосно» в .

– Все отлично. Моя семья счастлива. Планирую хорошо отдохнуть и после Нового года начать работать вместе с «Зенитом».

– Когда вообще появился вариант с переходом?

– Я лично узнал об этом перед последним туром чемпионата России, а до этого переговоры проводили руководители клубов.

– Наверняка же вы не единолично принимали решение. Кто-то вам что-то советовал?

– Советовали многие, да, но принимали решение вместе с семьей. Последнее слово в любом случае было за мной.

– С зенитовцами, которые играют в сборной, что-то обсуждали?

– Если честно, не обсуждал с ними эту тему. До последнего момента никого не ставил в известность, чтобы не мешать ребятам закончить этот год. Хотел спокойно и самостоятельно обдумать переход.

– сказал: «Заболотный – хороший игрок». Приятна такая похвала?

– Конечно, он очень классный тренер. Когда специалист такого уровня говорит о тебе хорошие слова, то это приятно, это мотивирует. Слова Манчини еще раз подчеркивают, что я принял верное решение.

– Вы были вместе со сборной России на стадионе «Санкт-Петербург» во время матча с Испанией. Как вам арена? Произвела впечатление?

– Великолепная арена. На данный момент – это лучший стадион России. Мне будет приятно на нем играть, – сказал Заболотный.