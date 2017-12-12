Гол Мане в ворота «Спартака» назван лучшим в 6-м туре ЛЧ
Болельщики признали гол полузащитника «Ливерпуля» Садьо Мане в ворота «Спартака» (7:0) лучшим голом недели в 6-м туре Лиги чемпионов.
За него проголосовали 31,3 процента болельщиков.
Второе место занял гол нападающего «Реала» Криштиану Роналду дортмундской «Боруссии» (31,1% голосов), третьим стал гол хавбека «Шахтера» Бернарда Анисио (14% голосов) в ворота «Манчестер Сити» (2:1).
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