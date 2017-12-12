Уткин об обратной замене Шатова: «Шарфоносец в потемках просто унизил своего игрока»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о работе главного тренера Роберто Манчини в матче 20-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0).

«Начнем с того, что этот болван выпустил левого нападающего Шатова играть справа в защите. Заметьте, я не назвал имя, просто утверждаю, что решение мог принять только болван. Кто его принял – понятия не имею. У меня нет ощущения, что все решения в «Зените» принимает Манчини.

Манчини еще и убрал потом Шатова, которого выпускал на замену. Ну что это? Просто взял и унизил своего футболиста. Шарфоносец в потемках», – сказал Уткин в эфире радио «Эхо Москвы».