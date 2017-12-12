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    Уткин об обратной замене Шатова: «Шарфоносец в потемках просто унизил своего игрока»

    Теги Зенит Василий Уткин Роберто Манчини премьер-лига Россия Олег Шатов

    Комментатор Василий Уткин поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Роберто Манчини в матче 20-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0).

    «Начнем с того, что этот болван выпустил левого нападающего Шатова играть справа в защите. Заметьте, я не назвал имя, просто утверждаю, что решение мог принять только болван. Кто его принял – понятия не имею. У меня нет ощущения, что все решения в «Зените» принимает Манчини.

    Манчини еще и убрал потом Шатова, которого выпускал на замену. Ну что это? Просто взял и унизил своего футболиста. Шарфоносец в потемках», – сказал Уткин в эфире радио «Эхо Москвы».

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