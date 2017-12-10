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    Леонид Федун: «Надо обыграть «Локомотив» 4:0, тогда будем считать, что прощены»

    Теги Спартак ЦСКА Леонид Федун премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги матча против ЦСКА (3:0) в 20-м туре чемпионата России.

    «Всех с окончанием первых двух третей чемпионата. Я сегодня сказал, что такие поражения, как с «Ливерпулем», смываются кровью и потом. Это в какой-то степени и удалось. Теперь надо обыграть «Локомотив» 4:0, тогда будем считать, что они прощены.

    Сегодня была очень качественная игра, особенно в защите. Наверное, вы обратили внимание, что тренер перестроил игру, когда Мельгарехо ушел налево, а Зобнин – в центр. Это говорит о том, что Каррера – топ тренер.

    Спасибо, всех с Новым годом!» – сказал Федун.

    Ранее в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» проиграл «Ливерпулю» 0:7.

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