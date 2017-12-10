В Ливерпуле и Манчестере сегодня жарко. Кто победит в дерби?

Зима, как известно, время отличного футбола. Сегодня в АПЛ нас ждут два супер-матча: «Ливерпуль» – «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».

Это отличная возможность, чтобы проверить свою футбольную интуицию в ежедневном Fantasy-футболе Kixx. Осталось собрать свои команды и обыграть других болельщиков:

«ЛИВЕРПУЛЬ» – «ЭВЕРТОН»

Салах. Мане. Коутиньо и Фирмино… Кажется, никто не может остановить их, но турнирная таблица говорит об обратном.

У «Эвертона» есть Уэйн Руни – 7 голов в 13 матчах АПЛ в этом сезоне. Сегодня он как никогда будет нацелен на ворота главного соперника. Дайте ему шанс в составе вашей команды.

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» – «МАНЧЕСТЕР СИТИ»

В Манчестере снегопад, но все идет к тому, что матч состоится. Клубы сейчас занимают первое и второе место в турнирной таблице, но «МЮ» нужно во что бы то ни стало побеждать, чтобы сократить отрыв в восемь очков.

Погба пропускает матч из-за дисквалификации, так что в центре ждем пару Эррера – Матич. «Красные дьяволы» не проигрывали дома в 24 матчах АПЛ подряд и не пропускали ни разу в 5 из последних 6 матчей против «Манчестер Сити» во всех турнирах.

У «Манчестер Сити» после травмы должен вернуться Давид Сильва, а Кевин де Брюйне раздал уже 8 голевых передач, в том числе 2 в двух последних матчах АПЛ. Не забудьте поставить его в стартовый состав.