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    В Ливерпуле и Манчестере сегодня жарко. Кто победит в дерби?

    Теги Уэйн Руни Жозе Моуринью Ливерпуль Эвертон Манчестер Сити Юрген Клопп Давид Сильва Серхио Агуэро Пеп Гвардиола Давид Де Хеа fantasy Кевин де Брюйне Роберто Фирмино Куинси Промес Садьо Мане Мохамед Салах Kixx

    Зима, как известно, время отличного футбола. Сегодня в АПЛ нас ждут два супер-матча: «Ливерпуль» – «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».

    Это отличная возможность, чтобы проверить свою футбольную интуицию в ежедневном Fantasy-футболе Kixx. Осталось собрать свои команды и обыграть других болельщиков:

    «ЛИВЕРПУЛЬ» – «ЭВЕРТОН»

    Салах. Мане. Коутиньо и Фирмино… Кажется, никто не может остановить их, но турнирная таблица говорит об обратном. 

    У «Эвертона» есть Уэйн Руни – 7 голов в 13 матчах АПЛ в этом сезоне. Сегодня он как никогда будет нацелен на ворота главного соперника. Дайте ему шанс в составе вашей команды.

    «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» – «МАНЧЕСТЕР СИТИ»

    В Манчестере снегопад, но все идет к тому,  что матч состоится. Клубы сейчас занимают первое и второе место в турнирной таблице, но «МЮ» нужно во что бы то ни стало побеждать, чтобы сократить отрыв в восемь очков. 

    Погба пропускает матч из-за дисквалификации, так что в центре ждем пару Эррера – Матич. «Красные дьяволы» не проигрывали дома в 24 матчах АПЛ подряд и не пропускали ни разу в 5 из последних 6 матчей против «Манчестер Сити» во всех турнирах.

    У «Манчестер Сити» после травмы должен вернуться Давид Сильва, а Кевин де Брюйне раздал уже 8 голевых передач, в том числе 2 в двух последних матчах АПЛ. Не забудьте поставить его в стартовый состав.

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