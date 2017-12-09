Златан Ибрагимович: «Не стал бы менять 20 лет побед или 33 титула на один трофей в Лиге чемпионов»

Нападающий Манчестер Юнайтед» поделился мнением о том, что он ни с одним клубом не выиграл Лигу чемпионов.

«Мне не хватает одного трофея. Но я говорю себе: если бы я выиграл Лигу чемпионов, стал бы я лучшим игроком? Нет. Не выиграв, я стал худшим игроком? Нет.

Я хочу выиграть его любой ценой, каждый год, когда я играю, я хочу выиграть. Но позвольте мне рассказать об этом каждому игроку, у которого был один супер-сезон: он выиграл Лигу чемпионов, а затем исчез и больше ничего не выиграл.

С другой стороны, я последовательно побеждал каждый год, я на виду каждый год. Я бы не стал менять 20 лет побед или 33 титула на один трофей в Лиге чемпионов, потому что каждый год я доминировал», – сказал Ибрагимович.