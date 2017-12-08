Карвахаль дисквалифицирован на 2 матча ЛЧ за умышленное получение желтой карточки
Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА наказал защитника «Реала» Даниэля Карвахаля по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ (6:0), который состоялся 21 ноября.
Согласно статье 15 Дисциплинарного регламента УЕФА, испанец дисквалифицирован на два матча за умышленное получение желтой карточки. В добавленное время он слишком долго вводил мяч из аута.
Учитывая, что Карвахаль уже пропустил заключительный матч группового этапа с дортмундской «Боруссией» (3:2), ему осталось отбыть одну игру дисквалификации – в первом матче 1/8 финала ЛЧ.
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