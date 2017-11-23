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    Карвахаль может пропустить 2 матча ЛЧ за умышленное получение желтой карточки

    Теги Реал Мадрид УЕФА дисквалификации судьи Даниэль Карвахаль

    КДК УЕФА намерен расследовать эпизод из матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов АПОЭЛ – «Реал» (0:6), в котором защитник мадридцев Даниэль Карвахаль получил предупреждение.

    Испанец был наказан в дополнительное время после того, как слишком долго вводил мяч из аута. УЕФА планирует выяснить, нарушил ли Карвахаль статью 15 Дисциплинарного регламента «Умышленное получение желтой карточки».

    Это предупреждение стало 3-м для защитника в сезоне ЛЧ, и он пропустит матч заключительного тура с дортмундской «Боруссией». При этом «Реал» уже обеспечил себе выход в плей-офф.

    Таким образом, если Карвахаль будет признан УЕФА виновным, он будет дисквалифицирован на 2 матча и пропустит первую игру 1/8 финала.

    В сезоне-2010/11 в аналогичной ситуации пострадали тогдашний главный тренер «Реала» Жозе Моуринью, защитник Серхио Рамос и хавбек Хаби Алонсо.

    А вот защитник «Барселоны» Жерар Пике в прошлом сезоне избежал дополнительного наказания после расследования его желтой карточки в февральском матче с «Арсеналом».

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