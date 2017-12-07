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    Зидан о возможном матче с «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ: «Сейчас не думаю о жеребьевке»

    Теги ПСЖ Реал Мадрид Лига чемпионов Зинедин Зидан Рафаэль Варан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над дортмундской «Боруссией» (3:2) в матче Лиги чемпионов рассказал о травме защитника команды Рафаэля Варана.

    «Варан – очень серьезная потеря для нас. Завтра он пройдет медобследование. Он говорит, что ничего серьезного нет, но надо проверить. Совершенно точно в субботу он не сыграет.

    Сейчас не думаю о жеребьевке. «ПСЖ» блестяще играет в этом сезоне, много забивает и побеждает. Но сейчас хочу просто насладиться успехом, а затем приступить к подготовке к матчу с «Севильей», – сказал Зидан.

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