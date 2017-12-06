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    Sports.ru

    Будет ли «Спартак» в плей-офф ЛЧ? Следите за матчем против «Ливерпуля» в клубном приложении Sports.ru

    Теги Спартак Sports.ru Куинси Промес Массимо Каррера мобильные приложения

    На данный момент «Спартак» единственная российская команда, которая еще имеет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. 

    Все детали выступления спартаковцев в Лиге чемпионов, расписание, статистику, push-уведомления, мнение игроков и тренеров вы можете найти в клубном приложении «Спартак» для мобильных устройств.

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    СКАЧАТЬ «СПАРТАК» ДЛЯ iPHONE/iPAD

    С приложением «Спартак» вы получаете:

    – Свежие новости о команде;

    – Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров;

    – Галереи с яркими и актуальными фото;

    – Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени;

    – Обзоры матчей, видео самых опасных моментов и голов;

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках «Спартака»;

    – Широкие возможности для общения с другими красно-белыми в комментариях и форумах

    СКАЧАТЬ «СПАРТАК» ДЛЯ ANDROID

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