Будет ли «Спартак» в плей-офф ЛЧ? Следите за матчем против «Ливерпуля» в клубном приложении Sports.ru
На данный момент «Спартак» единственная российская команда, которая еще имеет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Все детали выступления спартаковцев в Лиге чемпионов, расписание, статистику, push-уведомления, мнение игроков и тренеров вы можете найти в клубном приложении «Спартак» для мобильных устройств.
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