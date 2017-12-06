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    Sports.ru

    Дзагоев не догнал лидера в списке бомбардиров ЛЧ среди россиян Тихонова. Его 8-й гол переписали на Витиньо

    Теги Спартак ЦСКА Андрей Тихонов премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Алан Дзагоев Витиньо

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев открыл счет в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    27-летний хавбек забил свой 8-й гол в турнире и догнал лидера в списке лучших бомбардиров среди россиян бывшего полузащитника «Спартака» Андрея Тихонова.

    Однако позже пресс-служба УЕФА переписала этот мяч на бразильского форварда Витиньо. У Дзагева остается 7 голов.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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