Дзагоев не догнал лидера в списке бомбардиров ЛЧ среди россиян Тихонова. Его 8-й гол переписали на Витиньо
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев открыл счет в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:2).
27-летний хавбек забил свой 8-й гол в турнире и догнал лидера в списке лучших бомбардиров среди россиян бывшего полузащитника «Спартака» Андрея Тихонова.
Однако позже пресс-служба УЕФА переписала этот мяч на бразильского форварда Витиньо. У Дзагева остается 7 голов.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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