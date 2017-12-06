Дзагоев не догнал лидера в списке бомбардиров ЛЧ среди россиян Тихонова. Его 8-й гол переписали на Витиньо

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев открыл счет в матче Лиги чемпионов против (1:2).

27-летний хавбек забил свой 8-й гол в турнире и догнал лидера в списке лучших бомбардиров среди россиян бывшего полузащитника Андрея Тихонова.

Однако позже пресс-служба переписала этот мяч на бразильского форварда Витиньо. У Дзагева остается 7 голов.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Дзагоев о матче с «МЮ»: «Покажу все, на что способен»