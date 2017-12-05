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    Sports.ru

    Выйдет ли ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов? Следите за важнейшим матчем против МЮ в клубном приложении Sports.ru

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Sports.ru Поль Погба Ромелу Лукаку мобильные приложения

    Сегодня состоится главный матч сезона для ЦСКА – команда встретится с «Манчестер Юнайтед» и имеет все шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    На данный момент в группе следующий расклад:

    Поэтому у ЦСКА осталось три сложных варианта:

    Все детали выступления армейцев в Лиге чемпионов, расписание, статистику, push-уведомления, мнение игроков и тренеров вы можете найти в клубном приложении «ЦСКА+» для мобильных устройств.

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    С приложением «ЦСКА+» вы получаете:

    – Видео голов ЦСКА во всех турнирах.

    –  Обзоры матчей, видео самых опасных моментов.

    – Свежие новости о команде.

    – Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров.

    – Галереи с яркими и актуальными фото.

    – Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени.

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках ЦСКА.

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