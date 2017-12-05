Выйдет ли ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов? Следите за важнейшим матчем против МЮ в клубном приложении Sports.ru
Сегодня состоится главный матч сезона для ЦСКА – команда встретится с «Манчестер Юнайтед» и имеет все шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
На данный момент в группе следующий расклад:
Поэтому у ЦСКА осталось три сложных варианта:
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