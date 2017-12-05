Чалов признан лучшим молодым игроком года в России

Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал обладателем приза «Первая пятерка» в 2017 году.

19-летний форвард, набрав 165 баллов в голосовании, был назван лучшим молодым игроком России.

Чалов обошел Дмитрия Баринова ( , 134 балла), Рифата Жемалетдинова («Рубин», 127 баллов), Ивана Облякова («Уфа», 61 балл), Александра Зуева ( , 57 баллов) и Аяза Гулиева («Анжи», 47 баллов).

Чалов дебютировал в основе ЦСКА в прошлом сезоне, отметившись 6 голами в 15 матчах .

В нынешнем сезоне он выходил на поле в 13 матчах чемпионата, но забить пока не сумел.