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    Чалов признан лучшим молодым игроком года в России

    Теги ЦСКА Локомотив Ростов Рубин премьер-лига Россия Анжи Дмитрий Баринов Александр Зуев Рифат Жемалетдинов Аяз Гулиев Федор Чалов Иван Обляков

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал обладателем приза «Первая пятерка» в 2017 году.

    19-летний форвард, набрав 165 баллов в голосовании, был назван лучшим молодым игроком России.

    Чалов обошел Дмитрия Баринова («Локомотив», 134 балла), Рифата Жемалетдинова («Рубин», 127 баллов), Ивана Облякова («Уфа», 61 балл), Александра Зуева («Ростов», 57 баллов) и Аяза Гулиева («Анжи», 47 баллов).

    Чалов дебютировал в основе ЦСКА в прошлом сезоне, отметившись 6 голами в 15 матчах РФПЛ.

    В нынешнем сезоне он выходил на поле в 13 матчах чемпионата, но забить пока не сумел.

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