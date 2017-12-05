Чалов признан лучшим молодым игроком года в России
Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал обладателем приза «Первая пятерка» в 2017 году.
19-летний форвард, набрав 165 баллов в голосовании, был назван лучшим молодым игроком России.
Чалов обошел Дмитрия Баринова («Локомотив», 134 балла), Рифата Жемалетдинова («Рубин», 127 баллов), Ивана Облякова («Уфа», 61 балл), Александра Зуева («Ростов», 57 баллов) и Аяза Гулиева («Анжи», 47 баллов).
Чалов дебютировал в основе ЦСКА в прошлом сезоне, отметившись 6 голами в 15 матчах РФПЛ.
В нынешнем сезоне он выходил на поле в 13 матчах чемпионата, но забить пока не сумел.
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