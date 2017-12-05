Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Антонио Конте: «С первого места в группе можно попасть в плей-офф на «Реал», «Баварию» или «Ювентус»

    Теги Бавария Челси Ювентус Реал Мадрид Атлетико Лига чемпионов Антонио Конте

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о предстоящем матче ЛЧ с «Атлетико».

    «Думаю, это важная игра, потому что мы играем с «Атлетико», который в прошлом показал себя существенной силой в турнире. Теперь они рискуют вылететь из него, но мы должны провести хороший матч, упрочить уверенность в себе, поэтому хотим занять первое место в группе.

    С другой стороной, если займешь первое место, можно получить в соперники команды вроде «Реала», «Баварии» или «Ювентуса». Немногое меняется от того, первое место займешь или второе. Важнее всего выйти в следующую стадию, но для нашей задачи и уверенности в себе будет правильным одержать победу и занять первое место», – сказал Конте.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться