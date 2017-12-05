Антонио Конте: «С первого места в группе можно попасть в плей-офф на «Реал», «Баварию» или «Ювентус»

Главный тренер Антонио Конте поделился мнением о предстоящем матче ЛЧ с .

«Думаю, это важная игра, потому что мы играем с «Атлетико», который в прошлом показал себя существенной силой в турнире. Теперь они рискуют вылететь из него, но мы должны провести хороший матч, упрочить уверенность в себе, поэтому хотим занять первое место в группе.

С другой стороной, если займешь первое место, можно получить в соперники команды вроде , «Баварии» или «Ювентуса». Немногое меняется от того, первое место займешь или второе. Важнее всего выйти в следующую стадию, но для нашей задачи и уверенности в себе будет правильным одержать победу и занять первое место», – сказал Конте.