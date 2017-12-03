Хосеп Гвардиола: «Вест Хэм» играл вдесятером в своей штрафной, забить было практически невозможно»

Главный тренер Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после победы над (2:1).

«Мы здорово начали матч, но потеряли терпение. Мы никак не могли втянуться в ритм, потому что Адриан каждый раз затягивал время на 30 секунд.

То же самое происходило в нескольких последних матчах, во втором тайме я полагал, что мы все же забьем.

«Вест Хэм» играл вдесятером в своей штрафной, забить было практически невозможно. Это большая и показательная победа.

Нужно уметь взламывать оборону, когда соперник закрывается. После перерыва мы стали играть в два нападающих, и это помогло нам. Для меня это большой урок. С двумя форвардами мы создавали гораздо больше.

Мы прибавили в скорости, больше входили в штрафную. То, что де Брюйне играл опорного хавбека, давало ход нашей игре. Мы уже действовали гораздо, гораздо лучше.

Мы много работаем над защитой на стандартных положениях, но соперник был выше нас. То же самое будет и на следующей неделе в матче с «МЮ», поэтому мы должны стараться пропускать как можно меньше со стандартов», – сказал Гвардиола.