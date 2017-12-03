Глава iNADO: «ФИФА должна расследовать ситуацию с допингом в российском футболе»
Исполнительный директор института антидопинговых организаций (iNADO) Джозеф де Пенсье поделился мнением о ситуации с допингом в российском футболе в преддверии ЧМ-2018.
«ФИФА обязана расследовать ситуацию с допингом в российском футболе как можно скорее. Они должны добраться до самой сути, работая с желанием и верой. И сделать это срочно.
Любое международное соревнование может пройти без определенной страны. Почему ЧМ не может пройти без России? Понимаю, что на деле сложно представить такое развитие событий, но почему нет?» – заявил де Пенсье.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.