Глава iNADO: «ФИФА должна расследовать ситуацию с допингом в российском футболе»

Исполнительный директор института антидопинговых организаций (iNADO) Джозеф де Пенсье поделился мнением о ситуации с допингом в российском футболе в преддверии .

«ФИФА обязана расследовать ситуацию с допингом в российском футболе как можно скорее. Они должны добраться до самой сути, работая с желанием и верой. И сделать это срочно.

Любое международное соревнование может пройти без определенной страны. Почему ЧМ не может пройти без России? Понимаю, что на деле сложно представить такое развитие событий, но почему нет?» – заявил де Пенсье.