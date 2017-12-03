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    Глава iNADO: «ФИФА должна расследовать ситуацию с допингом в российском футболе»

    Теги ФИФА допинг ЧМ-2018 iNADO

    Исполнительный директор института антидопинговых организаций (iNADO) Джозеф де Пенсье поделился мнением о ситуации с допингом в российском футболе в преддверии ЧМ-2018.

    «ФИФА обязана расследовать ситуацию с допингом в российском футболе как можно скорее. Они должны добраться до самой сути, работая с желанием и верой. И сделать это срочно.

    Любое международное соревнование может пройти без определенной страны. Почему ЧМ не может пройти без России? Понимаю, что на деле сложно представить такое развитие событий, но почему нет?» – заявил де Пенсье.

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