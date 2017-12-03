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    Вратарь, который забил «Милану» на 95-й минуте: «Я просто закрыл глаза и прыгнул»

    Теги Милан серия А Италия Беневенто Альберто Бриньоли

    Голкипер «Беневенто» Альберто Бриньоли рассказал о том, как сравнял счет в матче серии А против «Милана» (2:2) на 95-й минуте. 

    «Мне сложно описать, что произошло. Я просто пошел к воротам соперника и надеялся на лучшее. Рад за наших болельщиков, игроков команды и президента. Будет слишком эгоистично говорить только обо мне, этот результат – для всех.

    Счет был 1:2, шла 95-я минута, нам было нечего терять. Я прибежал в штрафную, закрыл глаза и прыгнул. Это было больше похоже на прыжок вратаря, чем на удар!

    Было бы ужасно проиграть и в этом матче. Мы так часто до этого уступали на последних секундах. Сегодня все сложилось в нашу пользу», – сказал игрок.

    До этого матча «Беневенто» не набрал ни одного очка в серии А, потерпев 14 поражений подряд. 

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