Вратарь, который забил «Милану» на 95-й минуте: «Я просто закрыл глаза и прыгнул»

Голкипер «Беневенто» Альберто Бриньоли рассказал о том, как сравнял счет в матче серии А против (2:2) на 95-й минуте.

«Мне сложно описать, что произошло. Я просто пошел к воротам соперника и надеялся на лучшее. Рад за наших болельщиков, игроков команды и президента. Будет слишком эгоистично говорить только обо мне, этот результат – для всех.

Счет был 1:2, шла 95-я минута, нам было нечего терять. Я прибежал в штрафную, закрыл глаза и прыгнул. Это было больше похоже на прыжок вратаря, чем на удар!

Было бы ужасно проиграть и в этом матче. Мы так часто до этого уступали на последних секундах. Сегодня все сложилось в нашу пользу», – сказал игрок.

До этого матча «Беневенто» не набрал ни одного очка в серии А, потерпев 14 поражений подряд.

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