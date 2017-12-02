Бердыев о пропущенном голе в концовке: «Потеряли концентрацию. Видимо, мало работаем над этим»

Главный тренер Курбан Бердыев прокомментировал поражение от «Рубина» в матче 19-го тура чемпионата России (0:1).

«Можно ли говорить, что удаление Наваса сломало игру? В целом, да

Мы неплохую игру провели. Перестроение в конце матча, потеря концентрации… Поэтому и проиграли.

Уж столько работаем над этим, но, видимо, мало. Будем еще работать», – сказал Бердыев в эфире канала «Наш футбол».