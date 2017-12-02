Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Бердыев о пропущенном голе в концовке: «Потеряли концентрацию. Видимо, мало работаем над этим»

    Теги Локомотив Рубин Курбан Бердыев премьер-лига Россия

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение от «Рубина» в матче 19-го тура чемпионата России (0:1).

    «Можно ли говорить, что удаление Наваса сломало игру? В целом, да

    Мы неплохую игру провели. Перестроение в конце матча, потеря концентрации… Поэтому и проиграли.

    Уж столько работаем над этим, но, видимо, мало. Будем еще работать», – сказал Бердыев в эфире канала «Наш футбол».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться