Моуринью отказался комментировать возможный переход Озила летом
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не стал оценивать вероятность трансфера полузащитника «Арсенала» Месута Озила в манкунианский клуб.
На вопрос о том, может ли 29-летний немец перебраться на «Олд Траффорд» по окончании сезона на правах свободного агента, португалец улыбнулся и ответил: «Без комментариев».
Сообщается, что «МЮ» предпочел бы подписать Озила бесплатно летом, чем платить за него 20-25 миллионов фунтов в январе.
Моуринью хорошо знаком с хавбеком по совместной работе в «Реале», где в 2010 году назвал его «лучшей «десяткой» в мире».
Ранее стало известно, что на Озила также претендуют «Челси» и «Барселона».
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