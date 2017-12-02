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    Моуринью отказался комментировать возможный переход Озила летом

    Теги Месут Озил Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не стал оценивать вероятность трансфера полузащитника «Арсенала» Месута Озила в манкунианский клуб.

    На вопрос о том, может ли 29-летний немец перебраться на «Олд Траффорд» по окончании сезона на правах свободного агента, португалец улыбнулся и ответил: «Без комментариев».

    Сообщается, что «МЮ» предпочел бы подписать Озила бесплатно летом, чем платить за него 20-25 миллионов фунтов в январе.

    Моуринью хорошо знаком с хавбеком по совместной работе в «Реале», где в 2010 году назвал его «лучшей «десяткой» в мире».

    Ранее стало известно, что на Озила также претендуют «Челси» и «Барселона».

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