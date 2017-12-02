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    «Зенит» обыграл «Урал» (2:1) и вернулся на второе место в РФПЛ

    Теги Зенит премьер-лига Россия Урал Александр Кокорин Игорь Портнягин Эмануэль Маммана

    В матче 19-го тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Урал» (2:1).

    Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга набрал 36 очков и вернулся на второе место в таблице, обойдя ЦСКА (35 очков) и «Спартак» (34 очка).

    Отставание «Зенита» от «Локомотива» сократилось до трех очков. Москвичи сегодня сыграют с «Рубином».

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Зенит – Урал 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    2 декабря, 14.00, «Крестовский»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 6, автогол Маммана, 1:1 – 31, автогол Портнягин, 2:1 – 76 Кокорин.
    ЗенитЛодыгин, Кузяев, Иванович, Маммана, Кришито, Ригони (Мевля, 89), Ерохин, Паредес, Жирков, Кокорин, Дриусси (Полоз, 66).
    УралГодзюр, Кулаков, Чернов, Емельянов, Меркулов, Майега (Фидлер, 61), Бавин, Димитров (Манучарян, 81), Бикфалви (Ильин, 5), Евсеев, Портнягин.
    Предупреждения:
    Кришито (45), Ерохин (53), Бавин (68), Емельянов (69), Ильин (75), Кокорин (76), Меркулов (80).

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