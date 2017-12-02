«Зенит» обыграл «Урал» (2:1) и вернулся на второе место в РФПЛ

В матче 19-го тура премьер-лиги дома обыграл «Урал» (2:1).

Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга набрал 36 очков и вернулся на второе место в таблице, обойдя ЦСКА (35 очков) и «Спартак» (34 очка).

Отставание от «Локомотива» сократилось до трех очков. Москвичи сегодня сыграют с «Рубином».

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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Статистика РФПЛ