«Зенит» обыграл «Урал» (2:1) и вернулся на второе место в РФПЛ
В матче 19-го тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Урал» (2:1).
Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга набрал 36 очков и вернулся на второе место в таблице, обойдя ЦСКА (35 очков) и «Спартак» (34 очка).
Отставание «Зенита» от «Локомотива» сократилось до трех очков. Москвичи сегодня сыграют с «Рубином».
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 2 декабря, 14.00, «Крестовский»
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Зенит –
Лодыгин, Кузяев, Иванович, Маммана, Кришито, Ригони (Мевля, 89), Ерохин, Паредес, Жирков, Кокорин, Дриусси (Полоз, 66).
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Урал –
Годзюр, Кулаков, Чернов, Емельянов, Меркулов, Майега (Фидлер, 61), Бавин, Димитров (Манучарян, 81), Бикфалви (Ильин, 5), Евсеев, Портнягин.
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