Все голы и матчи выходных вы найдете в приложении Scores & Video

Зима совсем близко, а футбольный сезон в самом разгаре. Самый удобный способ сделать за матчами любимых футбольных лиг и команд – с помощью мобильного приложения Scores & Video.

Приложение Scores & Video – это вся статистика, а также видео голов и опасных моментов РФПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Примеры, Серии А, МЛС и еще 95 футбольных лиг по всему миру.

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В приложении вы найдете:

– Удобный матч-центр с функцией просмотра видео голов.

– Календарь с перечнем всех матчей и разделением по странам и турнирам.

– Самую полную статистику всех турниров мира.

– Возможность добавлять интересующие вас команды, турниры и матчи в «Избранное».

– Оперативные push-уведомления о всех событиях матча.

– Прогнозы на исход каждого матча.

– Текстовые трансляции и онлайн-статистика.

– Итоговое голосование за «лучшего» и «худшего» игрока.

– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

Уже сегодня играют «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед», «Бешикташ» – «Галатасарай,» «Халл» Слуцкого, а также «Барселона», «Реал», «Челси», «Ливерпуль», «Бавария» и «Боруссия Д». Не пропустите!

УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА iPHONE/iPAD