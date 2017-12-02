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    15 бесплатных ставок от Романа Широкова

    Теги Леон

    Букмекерская контора Леон продолжает радовать своих пользователей новыми и уникальными акциями!

    Совместно со своим бренд-амбассадором и экс-капитаном сборной России Романом Широковым предлагает получить приветственный бонус в виде 15 бесплатных ставок на любые спортивные события.
     
    Получить бонус легко, достаточно зарегистрироваться на сайте БК Леон через специальную страницу регистрации (ссылка на страницу) и сумма ставок сразу же будет зачислена на ваш счет. Никаких дополнительных условий нет.
     
    Стоить отметить, что такого еще не было! Торопитесь, бонус получат только первые 10 тыс. пользователей.

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