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    Sports.ru

    💪 Первая «жертва» БК ЛЕОН!

    Теги Леон

    Букмекерская компания ЛЕОН подарила 50 тысяч рублей мужчине, набившему тату с ее логотипом.

    Сумасшествие продолжается! БК ЛЕОН рамках своей уникальной акции «Ты=Леон» рада представить первого пользователя, который набил себе тату с логотипом компании!

    Акция, напомним, проходит сейчас на сайте БК ЛЕОН.

    По ее условиям, каждый, кто сделает себе тату с логотипом LEON или назовет новорожденного сына ЛЕОН, безо всяких дополнительных условий получает на своей счет на сайте букмекерской конторы 3 тысячи рублей!

    И вот есть первый результат самой безумной акции в истории легального российского букмекерства! БК ЛЕОН рада представить жителя Санкт-Петербурга Валерия, который сделал тату с нашим логотипом. БК ЛЕОН подготовила видеоролик, на котором вы можете увидеть, как Валерий с помощью профессионального тату-мастера украшал свою руку нашим крутым лого:

    Поклоннику БК ЛЕОН Валерию, ставшему первым смельчаком, выполнившим условия акции, компания помимо 3 тысяч рублей на счет также выдала супербонус в размере 50 тысяч рублей.

    Заходите на сайт БК ЛЕОН и вы увидите, что там не только безумные акции, но и много выгодных и интересных. Они вас точно заинтересуют!

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