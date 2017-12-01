«Зенит»: «Сотрудники полиции в Москве приравняли наших болельщиков к преступникам»

«Зенит» выступил с заявлением по поводу появившихся в интернете видеозаписей того, как сотрудники ОМОНа грубо обращались с болельщиками, прибывшими в Москву на матч 18-го тура премьер-лиги против «Спартака» (1:3).

«Зенит» не приемлет и осуждает противоправные и необоснованные действия в отношении болельщиков любых клубов: правоохранительные органы призваны защищать зрителей и помогать клубам в организации матча, а не разжигать насилие и беспорядки на стадионах.

Грубые и агрессивные меры отдельных представителей полиций в отношении болельщиков «Зенита» не были обоснованы ни уровнем безопасности матча, ни официальными обвинениями, ни протоколами задержания – по сути, потерпевших безосновательно приравняли к преступникам, поскольку под давлением оказались не нарушители, а простые болельщики.

Отметим, что в преддверии ЧМ-2018 российские топ-клубы совместно с футбольными властями и правоохранительными ведомствами сумели выработать эффективную схему по организации матчей на современных аренах страны, реализуя ее в духе настоящего футбольного сотрудничества и взаимоуважения. Однако любые несогласованные и незаконные вмешательства отдельных представителей полиции только дискредитируют отечественный футбол. Не исключаем, что подобное происшествие вызовет крайне негативную оценку у всей футбольной общественности.

ФК «Зенит» рассчитывает, что руководство соответствующих структур и футбольные власти дадут должную правою оценку незаконному обращению с болельщиками «Зенита» и примет необходимые меры в целях пресечения необоснованного насилия в отношении зрителей на стадионах», – сообщили в пресс-службе «Зенита»

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