«Арсенал» – «Спартак». Промес не сыграет в матче
Полузащитник «Спартака» Куинси Промес не сыграет в матче 19-го тура премьер-лиги против тульского «Арсенала».
Голландский хавбек не приехал в Тулу вместе со своей командой на сегодняшнюю игру. Причины отсутствия футболиста неизвестны.
Матч «Арсенал» – «Спартак» состоится сегодня, 1 декабря. Начало – 19.30 по московскому времени.
Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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