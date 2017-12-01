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    «Арсенал» – «Спартак». Промес не сыграет в матче

    Теги Спартак премьер-лига Россия Арсенал Тула Куинси Промес

    Полузащитник «Спартака» Куинси Промес не сыграет в матче 19-го тура премьер-лиги против тульского «Арсенала».

    Голландский хавбек не приехал в Тулу вместе со своей командой на сегодняшнюю игру. Причины отсутствия футболиста неизвестны.

    Матч «Арсенал» – «Спартак» состоится сегодня, 1 декабря. Начало – 19.30 по московскому времени.

    Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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