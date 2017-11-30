«Барселона» попробует подписать Виллиана, если не сможет купить Коутиньо
Атакующий хавбек «Челси» Виллиан заинтересовал «Барселону».
Каталонский клуб по-прежнему намерен купить у «Ливерпуля» полузащитника Филиппе Коутиньо. 25-летний бразилец – приоритетная цель «Барселоны» в январе. Летом каталонцы не сумели оформить переход Коутиньо.
Виллиан рассматривается в качестве альтернативного варианта. «Барселона» попробует подписать его в зимнее трансферное окно, если вновь не сумеет приобрести Коутиньо.
Контракт 29-летнего полузащитника с «Челси» рассчитан до окончания сезона-2019/20.
Отметим, что Коутиньо и Виллиан – клиенты агента Жулиано Бертолуччи. Этот посредник летом играл ключевую роль в переговорах о переходе полузащитника Паулиньо из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону».
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