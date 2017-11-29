Черчесов о будущем в сборной: «Пока не пройдет финал ЧМ – надеюсь, мы там сыграем – я бы об этом даже не думал»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о подготовке сборной России к и своем будущем в национальной команде.

– Подведите, пожалуйста, итоги года для сборной.

– Мы выполнили несколько задач, которые наметили: сыграли на большом турнире (Кубке конфедераций – прим. Sports.ru), опробовали игровую систему – «5-3-2» или «5-4-1», которую перестроили после последнего чемпионата Европы, и омолодили команду.

Отмечу, что омоложение произошло не из-за того, что нам искусственно и обязательно нужно было сделать это, оно произошло естественным путем. После чемпионата Европы ушли многие игроки, особенно из оборонительной линии, еще ряд футболистов уже мы не видим в составе.

Мы решили, что будем играть в пять защитников, и эта система прижилась. В Европе также многие переходят на эту схему и успешно ее используют.

Конечно, окончательную оценку процессам в команде должны давать болельщики, но мы видим, что определенные шаги нам уже удалось совершить. Надеемся, что за полгода, которые остались до чемпионата мира, состав сборной пополнят новые футболисты, но это не является идеей фикс. Мы каждый день приходим на работу и отслеживаем всех, кто может играть в составе сборной.

– Вы 14 месяцев возглавляете сборную. Мнения разные, но многие считают, что у вас получается выстраивать команду. Вы бы хотели продолжить эту работу после чемпионата мира?

– Принцип нашего тренерского штаба: приступаем к работе и делаем от сих до сих. Вы вот задали вопрос и застали меня врасплох, честное слово. Пока не пройдет финал чемпионата мира – а надеюсь, мы там сыграем – я бы об этом даже не думал. Есть риск забыть то, о чем надо думать.

– Как можете охарактеризовать сборную России одним словом?

– Сборную России по футболу одним словом не охарактеризуешь. Но могу сказать, какой бы я хотел ее видеть – организованной, дерзкой, голодной и готовой к победе, – сказал Черчесов.