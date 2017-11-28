«Валенсия» – «Барселона». Betfair заплатит тем, кто ставил на победу гостей и гол Месси, который не был засчитан

Букмекерская контора Betfair España после матча чемпионата Испании «Валенсия» – «Барселона» (1:1) объявила о порядке выплаты денег клиентам.

При счете 0:0 судьи ошибочно не засчитали гол форварда каталонского клуба .

«Мяч после удара Месси пересек линию ворот, поэтому ставки, сделанные на победу «Барселоны» и гол Месси, мы считаем результативными – если они были произведены до взятия ворот.

Betfair выплатит деньги не только тем, кто ставил на ничью, но и тем, кто ставил на победу «Барселоны», – говорится в сообщении конторы.

Месси забил «Валенсии», но судья не увидел гол. Как так?