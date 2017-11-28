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    «Валенсия» – «Барселона». Betfair заплатит тем, кто ставил на победу гостей и гол Месси, который не был засчитан

    Теги Барселона Валенсия Лионель Месси примера Испания бизнес

    Букмекерская контора Betfair España после матча чемпионата Испании «Валенсия» – «Барселона» (1:1) объявила о порядке выплаты денег клиентам.

    При счете 0:0 судьи ошибочно не засчитали гол форварда каталонского клуба Лионеля Месси.

    «Мяч после удара Месси пересек линию ворот, поэтому ставки, сделанные на победу «Барселоны» и гол Месси, мы считаем результативными – если они были произведены до взятия ворот.

    Betfair выплатит деньги не только тем, кто ставил на ничью, но и тем, кто ставил на победу «Барселоны», – говорится в сообщении конторы.

    Месси забил «Валенсии», но судья не увидел гол. Как так?

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