Александр Кокорин: «В России люди злые – любят посчитать чужие деньги»

Нападающий Александр Кокорин рассказал, знают ли футболисты о зарплатах друг друга.

– Кто-то сам рассказывает, а кто-то придерживается конфиденциальности и молчит.

Если кто-то спрашивает и я понимаю, что человек не балабол, то я ему скажу. А так считаю, что это не нужно.

– В Америке у хоккеистов зарплаты открыты. В России так получится?

– В России люди злые – любят посчитать чужие деньги, не понимая, что это тяжелый труд, – сказал футболист.