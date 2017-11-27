Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Кокорин: «В России люди злые – любят посчитать чужие деньги»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кокорин

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, знают ли футболисты о зарплатах друг друга.

    – Кто-то сам рассказывает, а кто-то придерживается конфиденциальности и молчит.

    Если кто-то спрашивает и я понимаю, что человек не балабол, то я ему скажу. А так считаю, что это не нужно.

    – В Америке у хоккеистов зарплаты открыты. В России так получится?

    – В России люди злые – любят посчитать чужие деньги, не понимая, что это тяжелый труд, – сказал футболист.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться