Директор «Барселоны» об отступных за Месси: «После истории с Неймаром приходится защищаться»

Директор «Барселоны» Гильермо Амор прокомментировал продление контракта с форвардом до 2021 года с опцией выкупа за 700 миллионов евро.

«Нервничать нам не приходилось. Лионель всегда безмерно счастлив в «Барселоне», и мы хотим, чтобы он завершил здесь карьеру, когда захочет.

Что касается отступных, то после истории с мы должны защищать себя», – сказал Амор.

Минувшим летом «ПСЖ» выкупил бразильца у каталонского клуба за 222 миллиона евро.