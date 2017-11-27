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    Директор «Барселоны» об отступных за Месси: «После истории с Неймаром приходится защищаться»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания Неймар Гильермо Амор

    Директор «Барселоны» Гильермо Амор прокомментировал продление контракта с форвардом Лионелем Месси до 2021 года с опцией выкупа за 700 миллионов евро.

    «Нервничать нам не приходилось. Лионель всегда безмерно счастлив в «Барселоне», и мы хотим, чтобы он завершил здесь карьеру, когда захочет.

    Что касается отступных, то после истории с Неймаром мы должны защищать себя», – сказал Амор.

    Минувшим летом «ПСЖ» выкупил бразильца у каталонского клуба за 222 миллиона евро.

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