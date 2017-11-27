Месси впервые за 7 лет не забил в 6 матчах подряд

Форвард «Барселоны» не смог поразить ворота в матче чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1).

Безголевая серия аргентинца во всех турнирах достигла 6 игр (5 в составе клуба, одна – за сборную в товарищеской встрече с Россией (1:0)).

Последний раз Месси не забивал в 6 матчах подряд летом 2010 года, когда его безголевая серия составила 7 игр (6 в составе сборной).

После 13 туров примеры Месси с 12 мячами продолжает лидировать в гонке бомбардиров, опережая Симоне Дзадзу («Валенсия») на 3 гола.

Месси забил «Валенсии», но судья не увидел гол. Как так?