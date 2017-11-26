«Реал» выставил в клубном музее бюст Роналду
Бюст нападающего «Реала» Криштиану Роналду появился в музее мадридского клуба.
Автором работы стал 52-летний Хосе Антонио Наварро Артеага. На создание скульптуры Артеагу вдохновил его сын Хуан.
Сын скульптора остался недоволен бюстом Роналду, установленным на Мадейре, и попросил своего отца сделать другой, получше.
Cristiano Ronaldo, por Navarro Arteaga. «Igualito» que el que le hicieron en Portugal 🙈— José Antonio R. (@JARodriguez_TV) 25 ноября 2017 г.
Lo cuenta @pepegomezpalas en @elCorreoWeb pic.twitter.com/oTvQoGm8Af
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