«Реал» выставил в клубном музее бюст Роналду

Бюст нападающего Криштиану Роналду появился в музее мадридского клуба.

Автором работы стал 52-летний Хосе Антонио Наварро Артеага. На создание скульптуры Артеагу вдохновил его сын Хуан.

Сын скульптора остался недоволен бюстом Роналду, установленным на Мадейре, и попросил своего отца сделать другой, получше.