Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Реал» выставил в клубном музее бюст Роналду

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания фото

    Бюст нападающего «Реала» Криштиану Роналду появился в музее мадридского клуба.

    Автором работы стал 52-летний Хосе Антонио Наварро Артеага. На создание скульптуры Артеагу вдохновил его сын Хуан.

    Сын скульптора остался недоволен бюстом Роналду, установленным на Мадейре, и попросил своего отца сделать другой, получше.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться